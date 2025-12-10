В 2026 году на поддержку бойцов СВО и их семей в Подмосковье предусмотрели более 30 млрд рублей
Фото: [Министерство социального развития МО]
Более 30 млрд рублей направят на поддержку участников СВО и членов их семей в Подмосковье в 2026 году. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
Всего в регионе этой категории граждан предоставляют свыше 30 региональных мер поддержки. Военкоматы, соцслужбы, администрации и фонд «Защитники Отечества» работают как одна команда.
«Наша общая задача — сопровождать ветеранов и их семьи комплексно, на всех этапах, обеспечивая ту помощь, которая действительно нужна», — подчеркнула вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
