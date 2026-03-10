В 2026 году обновят 23 зоны отдыха в 17 округах Подмосковья

В Подмосковье в 2026 году обновят 23 зоны отдыха в 17 округах, передает Московская областная дума. Так, работы проведут в 10 парках и 13 лесопарках региона.

На проведение работ предусмотрели 10,9 млрд руб. Из них 3 млрд направят на обновление парков, а 7,9 млрд — на благоустройство лесопарков.

«В первую очередь в программу включаются те объекты, о которых нас просили жители. Кроме этого, продолжится проведение Всероссийского онлайн-голосовании по отбору территорий для благоустройства», — отметил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

За пять лет в регионе благоустроили 71 парк и 28 лесопарков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ликвидации заброшенных и аварийных строений в регионе.