В 2026 году в Павловском Посаде завершат строительство склада для гофрокартона

В Павловском Посаде в четвертом квартале 2026 года завершат строительство нового складского помещения для гофрокартона, передает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Проект реализует «Павлово-Посадский Гофрокомбинат». Предприятие уже более 20 лет производит гофрокартон и упаковку.

Сейчас степень строительной готовности объекта составляет 18%. Здесь выполнили работы по устройству котлована и фундамента. Продолжается монтаж металлического каркаса здания.

Площадь нового склада составит 5,9 тыс. кв. м. Его ввод позволит увеличить запасы гофрокартона с 12 тыс. до 19 тыс. тонн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрокартона в Кашире.