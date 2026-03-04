В 2026 году в Павловском Посаде завершат строительство склада для гофрокартона
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
В Павловском Посаде в четвертом квартале 2026 года завершат строительство нового складского помещения для гофрокартона, передает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Проект реализует «Павлово-Посадский Гофрокомбинат». Предприятие уже более 20 лет производит гофрокартон и упаковку.
Сейчас степень строительной готовности объекта составляет 18%. Здесь выполнили работы по устройству котлована и фундамента. Продолжается монтаж металлического каркаса здания.
Площадь нового склада составит 5,9 тыс. кв. м. Его ввод позволит увеличить запасы гофрокартона с 12 тыс. до 19 тыс. тонн.
