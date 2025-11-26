В 2026 году в Подмосковье построят четыре поликлиники и три подстанции скорой помощи

«В планах на 2026 год – семь объектов. Запланировано строительство четырех поликлиник и трех подстанций скорой медицинской помощи. Один из знаковых объектов, который запланирован к вводу в следующем году – самая крупная в регионе поликлиника на 1 тыс. посещений в смену в Королеве», – рассказал он.

Так, построят поликлиники в Королеве, Красногорске, Одинцово и Пушкино, а также посты скорой помощи в Ленинском округе, Можайске и Ступино.

На текущий год в области запланировали строительство 15 объектов. Из них восемь уже ввели в эксплуатацию. Строительство остальных завершится до конца года. В их числе поликлиника на 500 посещений в смену в Октябрьском, детская поликлиника на 500 посещений в смену в Чехове, три ФАПа и другие объекты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства детской поликлиники в Чехове.