В 23 округах Подмосковья отопление включили во всех социальных учреждениях

В 23 округах Подмосковья отопление включили во всех социальных объектах. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области. В целом в регионе к теплу подключены 72% социальных объектов.

Практически полностью работы по подключению социальных учреждений завершились в Балашихе, Коломне, Кашире, Королеве, Люберцах, Наро-Фоминске и Щелково.

Также тепло начали подавать в жилые дома. В Шаховской отопление есть уже во всех домах, в Орехово-Зуево и Пушкино — в отдельных районах. Основной этап подключения МКД начнется на следующей неделе.

Ранее о планах по запуску отопления в региона рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.