В 30 округах Подмосковья проведут 46 тематических ярмарок к 8 Марта

В Подмосковье в день празднования 8 Марта проведут 46 тематических ярмарок. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ярмарки пройдут в 30 округах. На них можно будет приобрести свежие продукты, в том числе фрукты, овощи, мясную продукцию от местных производителей.

К примеру, в Волоколамске, Домодедово, Лобне и Раменском пройдет ярмарка «Женщины, с праздником весны!».

Точные адреса торговых площадок и время их работы можно узнать на портале «Мой АПК».

