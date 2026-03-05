В 30 округах Подмосковья проведут 46 тематических ярмарок к 8 Марта
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье в день празднования 8 Марта проведут 46 тематических ярмарок. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Ярмарки пройдут в 30 округах. На них можно будет приобрести свежие продукты, в том числе фрукты, овощи, мясную продукцию от местных производителей.
К примеру, в Волоколамске, Домодедово, Лобне и Раменском пройдет ярмарка «Женщины, с праздником весны!».
Точные адреса торговых площадок и время их работы можно узнать на портале «Мой АПК».
