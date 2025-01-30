В 36 населенных пунктах Подмосковья начали строить газопроводы в рамках программы губернатора

В 36 населенных пунктах Подмосковья начали строить новые газопроводы в рамках реализации программы губернатора. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Так, специалисты АО «Мособлгаз» строят сети в деревнях Волоколамска, Наро-Фоминска, Шатуры, Талдома и еще 11 городских округов. Первый в этом году газопровод введут до конца месяца в селе Куплиям Егорьевска. Его протяженность превысит 7 км.

В 2025 году в губернаторскую программу газификации включено 70 населенных пунктов. В общей сложности планируется построить сети протяженностью порядка 300 км.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на реализацию первой магистральной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры в ближайшие три года будет направлено 100 млрд руб.