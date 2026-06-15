В 8 округах Московской области убрали вандальные надписи и незаконную рекламу на остановках и дорожных знаках

В 8 округах региона дорожным службам удалось навести порядок — специалисты ликвидировали следы вандализма и несанкционированную рекламу. Как рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в течение недели работники Мосавтодора обследовали 10 региональных трасс и устранили нарушения на объектах дорожной инфраструктуры.

Работы велись в разных населенных пунктах. В Раменском округе очистили остановочные павильоны на Егорьевском шоссе в деревне Осеченки, в Ивантеевке — на ул. Заводской, в Домодедове — на 47‐м км Каширского шоссе, а также в поселке Голубое (Солнечногорск).

Не менее масштабной оказалась работа с дорожными знаками. В Сергиевом Посаде удалили посторонние объявления с указателей на просп. Красной Армии и ул. Вифанской. Во Фрязине очистили знаки на ул. Московской и просп. Мира. Также избавили от граффити элементы навигации в Лобне (ул. Аэропортовская) и в кв-ле Свистуха в Химках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.