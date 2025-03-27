В 861 квартире Подмосковья восстановили газоснабжение после устранения нарушений
Подачу газа возобновили в 861 квартире Подмосковья после устранения нарушений
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье восстановили подачу газа в 861 квартире после того, как в жилых помещениях были устранены нарушения эксплуатации газовых приборов. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
За период с 17 по 21 марта специалисты АО «Мособлгаз» провели плановую работу по техобслуживанию газового оборудования в квартирах региона. По итогам работы были выявлены следующие нарушения: самовольная замена газового оборудования; повреждение газопровода; нарушение монтажа дымохода. Кроме того, некоторые жильцы отказались пускать специалистов.
В связи с указанными нарушениями в жилых помещениях приостановили подачу газа. После того, как нарушения были устранены, газоснабжение восстановили.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе будут газифицированы 70 СНТ.