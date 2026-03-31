В 9 округах Московской области отремонтировали дорожные ограждения

Специалисты Мосавтодора провели масштабный ремонт различных типов дорожных ограждений — тросовых, перильных и металлических барьерных — на десятке региональных трасс, охватывающих девять городских и муниципальных округов. Об этом проинформировали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве подробно разъяснили функциональное назначение каждого вида конструкций, призванных повысить безопасность всех участников дорожного движения. Пешеходные ограждения устанавливают в местах, где существует риск выхода людей на проезжую часть, — это помогает предотвратить заезд транспорта на тротуар. Тросовые конструкции служат для четкого разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения существенно снижают вероятность съездов автомобилей с дорожного полотна, минимизируя риск ДТП.

Работы затронули сразу несколько крупных городов региона. В Красногорске специалисты обновили ограждения на улице Ново-Никольской, в Мытищах — на Олимпийском проспекте, а в Королеве — на улице М.К. Тихонравова. Во Фрязине ремонт провели на проспекте Мира, в Ивантеевке — на улице Хлебозаводской, а в Котельниках — на Дзержинском шоссе у микрорайона Ковровый.

Не остались без внимания и небольшие населенные пункты. В селе Рождествено Рузского округа привели в порядок ограждения вдоль улицы Магистральной, а в селе Михалево городского округа Воскресенск обновили конструкции на местной дороге.

Значительный объем работ выполнен и в Раменском округе. Здесь специалисты Мосавтодора отремонтировали ограждения на улице Шоссейной в селе Михайловская Слобода, а также на Северном шоссе в Западном районе окружного центра.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году отремонтируют 727 км муниципальных дорог.