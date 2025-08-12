В амбулатории и поликлинике Солнечногорской больницы заработали новые рентген-аппараты

В Луневской амбулатории и Менделеевской поликлинике Солнечногорской больницы ввели в работу два новых цифровых рентген-аппарата, их закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Продолжаем обновлять тяжелую медтехнику в регионе. С начала года запустили 51 новый цифровой рентген-аппарат, из них два сегодня заработали в Солнечногорской больнице», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, на закупку двух единиц техники направили около 44 млн рублей, на них будут проводить исследования плановым и экстренным пациентам. Получить направление на них можно будет у лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.