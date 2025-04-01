В апреле техобслуживание газового оборудования проведут в 205 тыс. квартир Подмосковья

В Подмосковье в апреле техобслуживание газового оборудования планируется провести в 205,7 тыс. квартир. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

С начала 2025 года такие работы были проведены примерно в 7 тыс. многоквартирных домов региона. Состояние оборудования проверяли специалисты АО «Мособлгаз».

С графиком проведения работ можно ознакомиться на сайте предприятия. Кроме того, за две недели жителям направят уведомления на электронную почту, а в подъездах будут размещены соответствующие объявления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе будут подключены к газу 70 СНТ.