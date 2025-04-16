В апреле уроки на тему электробезопасности провели в школах пяти округов Подмосковья

В этом месяце специалисты «Мособлэнерго» провели уроки на тему электробезопасности в школах пяти округов. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Так, занятия прошли в школе №22 в Электростали, в лицее Павловского Посада, в школе «Классика-М» в Мытищах, в школе №2 в Домодедово и в школе №4 в Егорьевске.

В общей сложности уроки посетили свыше 450 учащихся. Ребятам рассказали о ключевых принципах работы электросетей, правилах безопасности при использовании бытовых электроприборов, правилах поведения вблизи ЛЭП.

В рамках уроков энергетики проводили тематические лекции и практические занятия, демонстрировали видеоролики, оборудование и средства защиты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области будет реализована масштабная программа по модернизации электроснабжения.