В апреле в Подмосковье откроется сезон летних веранд

В Подмосковье с 1 апреля начнут открываться летние веранды. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Владельцам кафе и ресторанов можно было начать обустройство веранд с середины марта. Сезон летних веранд продлится до 1 ноября.

Для открытия сезонного кафе на участке, находящемся в неразграниченной государственной или муниципальной собственности, нужно будет подать заявление. Сделать это можно на сайте госуслуг региона. В этом сезоне в области заключили уже свыше 150 таких договоров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в магазинах, расположенных во дворах домов региона, запретят продажу спиртных напитков.