В апреле в Подмосковье проведут торги за 13 изъятых участков земли сельхозназначения

В Подмосковье на торги в апреле выставили 13 изъятых участков земли сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Общая площадь участков превышает 362 га. Их изъяли у недобросовестных землепользователей в пяти округах региона — в Коломне, Орехово-Зуево, Егорьевске, Серпухове, Богородском округе.

Первые торги проведут 8 апреля за участок площадью почти 48 га возле деревни Исаково в Богородском. После этого 15 апреля состоятся торги за шесть участков в Озерах. Затем 16 апреля проведут торги за два участка у деревни Доношово в Коломне, два участка у деревни Запрудино в Орехово-Зуево, а также два участка в Егорьевске и Серпухове.

