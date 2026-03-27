В Апрелевке Наро-Фоминска достроили здание новой гостиницы

Строительство новой гостиницы завершилось в Апрелевке Наро-Фоминского округа. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Объект начала строить на территории спортивного комплекса April Club на Апрелевской улице в 2021 году. Однако работы были приостановлены по причине того, что разрешение на строительство не было получено в установленном законом порядке. В результате здание включили в перечень недостроев.

На протяжении длительного времени недострой негативно влиял на визуальный облик территории и мешал формированию комфортной городской среды. В 2024 году собственник оформил необходимые документы и вернулся к работам.

На текущий момент здание полностью достроено, объекту выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Площадь постройки составляет 7,5 тыс. кв. м. В семиэтажном блоке обустроят 76 номеров, в двухэтажном — ресторан.

Всего в Наро-Фоминске выявили 173 недостроя. Из них демонтировали, достроили и привели в соответствие 115.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ликвидации заброшенных и аварийных строений в регионе.