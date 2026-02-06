В Апрелевке завершили строительство нового канализационного коллектора

В Апрелевке завершился капремонт канализационной сети от канализационно-насосной станции № 222 по улице Маяковского до ТЦ «Мелодия». Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Протяженность системы составляет 1,6 км. Она проходит по семи городским улицам.

В составе нового коллектора трубы диаметром 800 мм протяженностью 350 погонных метров, трубы диаметром 500 мм на 540 погонных метров, трубы диаметром 400 мм на 740 погонных метров.

Таким образом, стабильным водоотведением обеспечены три школы, восемь детсадов, две поликлиники, 32 МКД и 260 частных домов.

