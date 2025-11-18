В Балашихе арестовали женщину, которая убила и расчленила своего малолетнего сына

В Балашихе арестовали местную жительницу, которая обвиняется в убийстве своего малолетнего сына. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

«Суд заключил обвиняемую под стражу на срок до 16 января 2026 года», — говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, 31-летняя женщина 14 ноября, находясь в квартире, убила 6-летнего ребенка и расчленила его. 16 ноября в Гольяновском пруду был найден рюкзак с фрагментом тела убитого мальчика. Позднее в одной из квартир Балашихи нашли его тело.

На мать ребенка завели уголовное дело. В ходе допроса женщина дала признательные показания и в деталях рассказала о случившемся. Обвиняемая зарегистрирована в другом регионе России, официально не трудоустроена и не имеет официального источника дохода.

Ранее сообщалось, что жительница Подольска предстанет перед судом по делу о гибели двух малолетних детей в результате пожара.