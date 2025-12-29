В Балашихе более 10 семей получили ключи от новых квартир в рамках реновации

В Балашихе еще 13 семей получили ключи от новых квартир в рамках программы комплексного развития территорий, реализуемой девелопером «Самолет», их на торжественной церемонии выдал глава округа Сергей Юров. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В общей сложности в рамках проекта в 2025–2027 годах «Самолет» переселит из ветхого жилья в новые квартиры ЖК «Квартал Авиаторов» 305 семей. Им предоставляется жилье, площадь и количество комнат в которых не меньше того, что было ранее. Ключи уже получили жители адресов ул. Зеленая, д. 2, 3, 14 и 19, а также частично ул. Почтовая, д. 1.

В новом квартале им доступны индивидуальные кладовые для хранения крупногабаритных и сезонных вещей, закрытые от машин дворы, детские и спортивные площадки, зоны тихого отдыха. Всего там возведут шесть корпусов с объектами коммерческой инфраструктуры на первых этажах, детским садом и собственной поликлиникой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья.