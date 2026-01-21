В Балашихе до конца года капитально отремонтируют здание колледжа «Энергия»

В Балашихе до конца 2026 года капитально отремонтируют здание подмосковного колледжа «Энергия». О ходе работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Ремонт проводится в учебном корпусе на Граничной улице. Его площадь составляет более 1,2 тыс. кв. м.

Сейчас на объекте завершаются демонтажные работы. Одновременно ведутся работы по ремонту крыши, утеплению фасада, усилению несущих конструкций.

Полностью завершить работы планируется до конца 2026 года. Это позволит модернизировать инфраструктуру учреждения и создать более комфортные условия для учащихся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в области нет дефицита учреждений образования.