В Балашихе достроили комплекс по производству упаковки

Новый производственно-складской корпус по выпуску ламинированной упаковки для пищевой продукции построили в Балашихе. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Объект за 400 млн рублей возвела компания «АМ МАТЕРИАЛС» на Объездном шоссе. Площадь трехэтажного здания составляет 4,6 тыс. кв. м.

Здесь будут производить и хранить разные виды пленки. Мощность производства составит до 400 тонн в месяц.

Объект введут в ближайшее время. На предприятии создадут около 90 рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл центр по сборке оборудования для молочной промышленности в Лобне.