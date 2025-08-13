В Балашихе достроят основные здания новой больницы в Ольгино

В микрорайоне Ольгино в Балашихе продолжается строительство нового многопрофильного медицинского центра, до конца 2025 года завершатся работы над основными зданиями. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Медицинский центр планируют открыть в 2027 году. Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов и координатор партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Наталья Алимова, члены фракции Ульяна Кондрякова и Рустам Фахрисламов посетили строительную площадку.

«Уже завершены монолитные работы в двух блоках, активно идет каменная кладка этажей, устройство кровли, бетонирование вертикальных конструкций, внутренние инженерные разводки. Готов подземный паркинг, продолжается строительство надземного. Завершены монолитные работы в патологоанатомическом корпусе, идет переход к кладке и кровельным работам», — отметил Тарас Ефимов.

Учреждение станет крупнейшим медицинским центром восточного Подмосковья, в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия» начался новый этап строительства. Специалисты ведут работы по монтажу наружных инженерных сетей.

Больница будет рассчитана на 1123 койки, здесь также появится консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену. Она охватит 26 профилей медицинской помощи и разгрузит действующие учреждения.

