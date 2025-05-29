В Балашихе хирурги удалили у ребенка крупную занозу в ягодице

В отделение детской хирургии Балашихинской больницы поступил трехлетний ребенок с занозой в ягодице, которую он получил после катания на деревянной горке. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Это редкий случай, но, к сожалению, он не уникален. Дети очень активны, и даже обычное катание на горке может закончиться хирургическим вмешательством», – рассказал заведующий детским хирургическим отделением филиала №2 Балашихинской больницы Эмир Жыманчиев.

По его словам, хирурги вытащили занозу размером в 3 см. После процедуры состояние ребенка было в норме, его уже выписали домой. Врачи напомнили, об опасности деревянных горок для детей и призвали играть в безопасных местах.

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