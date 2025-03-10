В Балашихе к 2027 году появится новая многопрофильная больница со стационаром

В Балашихе продолжается строительство многопрофильной областной больницы со стационаром и консультативно-диагностическим центром, его планируют завершить в 2027 году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке работают 450 рабочих, 32 единицы техники. Строители занимаются общестроительными работами», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Территория учреждения превысит 163 тыс. кв. м, в нем смогут получать помощь жители Балашихи, Реутова, Люберец, Орехово-Зуево, Павловского Посада и Богородского округа. Им будут доступны челюстно-лицевая и сердечно-сосудистая хирургия, гематология, кардиология и другие направления.

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