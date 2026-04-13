В Балашихе к 2028 году обустроят дороги к новой областной больнице

В Балашихе в рамках мероприятий по модернизации улично-дорожной сети и для обеспечения подъезда к крупнейшей строящейся Балашихинской областной больнице построят и реконструируют девять дорог общей протяженностью порядка 13 км, это улучшит транспортную доступность для более чем 500 тыс. жителей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В настоящее время уже ведется строительство путепровода через ж/д пути в районе станции Черное, строительная готовность которого составляет 5%. Здесь продолжается укрупнительная сборка металлоконструкций. Завершить строительство планируется в 2028 году», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, специалисты также проведут реконструкцию улиц Струве и Шестой, работы планируется завершить в 2027 и 2028 годах соответственно. Кроме того, они реконструируют Носовихинское шоссе, улицы Бояринова и Керамическую, соединят улицу Главную с улицей Пригородной. Для развития транспортного каркаса Балашихи также предполагается строительство выездов на Южно-Лыткаринскую автодорогу, выезды будут расположены рядом с микрорайоном Новое Павлино и соединят улицы Керамическую и Бояринова с ЮЛА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.