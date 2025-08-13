В Балашихе к новому учебному году после капремонта откроют гимназию и детский сад

К началу нового учебного года в Балашихе после капитального ремонта откроются гимназия № 1 имени А. В. Баландина и детский сад на улице Советская в микрорайоне Железнодорожный, работы проходят в рамках реализации народной программы партии «Единая Россия». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

Депутат Московской областной думы Николай Черкасов и муниципальный координатор партийного проекта «Новая школа» Павел Вечтомов проверили ход работ в гимназии.

«Сегодня мы оценили фронт работ: специалисты трудятся добросовестно, подрядчик уже зарекомендовал себя на других объектах Балашихи», — отметил Николай Черкасов.

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов и муниципальные депутаты от «Единой России» Ульяна Кондрякова и Рустам Фахрисламов осмотрели ход обновления детского сада. По их словам, общая готовность объекта достигла 70%.

Помимо этого, в 2025 году в рамках программы проводятся капремонты и в других образовательных учреждениях. Среди них -- школа № 32 и детский сад, расположенный на улице Маяковского.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября.