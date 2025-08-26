В Балашихе к учебному году отремонтировали четыре учреждения образования

В Балашихе в рамках реализации Народной программы «Единой России» капитально отремонтировали четыре учреждения образования. Они откроются в День знаний.

Готовность учреждений проверили депутаты Московской областной думы фракции «Единой России» Тарас Ефимов и Владимир Шапкин.

Так, Ефимов проверил гимназию №1 им. Героя России А. В. Баландина. По его словам, на объекте ведутся последние работы по благоустройству. Учебные помещения уже готовы, установлена мебель.

Шапкин осмотрел школу №32. Он отметил, что все основные работы уже выполнены. Сейчас устанавливается оборудование, светильники и двери.

Также 1 сентября будут открыты детсад №17 при школе №7 и дошкольное отделение №23 гимназии №1 в Железнодорожном.

Ранее сообщалось, что готовность школы №32 проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.