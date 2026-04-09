В Балашихе капитальный ремонт школы №6 на улице 1 Мая завершили на 45%

В микрорайоне Балашихи продолжается комплексное обновление средней общеобразовательной школы №6 (ул. 1 Мая, дом 6). Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Завершить реконструкцию планируется в 2026 году, а на текущий момент готовность объекта оценивается в 45%.

Как рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области, сейчас специалисты активно занимаются отделочными, фасадными и кровельными работами, параллельно идет монтаж оконных блоков. В процессе задействовано 15 квалифицированных рабочих, которые последовательно выполняют все этапы запланированного обновления.

Общая площадь образовательного учреждения составляет 1216,3 кв. м, и масштаб работ соответствует размерам здания. В ходе капитального ремонта будет проведена полная замена инженерных систем — обновят сети отопления, вентиляции и канализации. Кроме того, установят новое сантехническое оборудование, отвечающее современным стандартам безопасности и комфорта.

После завершения основных строительных работ школу укомплектуют новой мебелью и современным учебным оборудованием. Это позволит создать в учреждении среду, полностью соответствующую актуальным образовательным требованиям: просторные и светлые классы, функциональные подсобные помещения и эргономичные зоны для отдыха и занятий.

Благоустройство не ограничится стенами здания — внимание уделят и прилегающей территории. Планируется привести в порядок дорожки, газоны и зоны отдыха, создать безопасные и удобные пространства для прогулок и активных игр на свежем воздухе. Особое внимание уделят вопросам доступности: территорию оборудуют с учетом потребностей маломобильных групп населения.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что школа №1 откроется после капитального ремонта в Кашире в 2026 году.