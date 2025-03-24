В Балашихе ликвидировали два лесных пожара

В Балашихе 24 марта произошло два лесных пожара. Оба возгорания были ликвидированы. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Пожары произошли на территории Озерного участкового лесничества. Площадь обоих возгораний составляла 0,1 га, но впоследствии из-за сильного ветра увеличилась до 0,9 га и 0,2 га.

В ликвидации пожаров был задействован 31 человек личного состава лесопожарных формирований. Также привлекли 11 единиц техники. На устранение возгораний ушло около четырех часов.

В обоих случаях пожары возникли по вине человека. Виновников устанавливают.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке региона к пожароопасному периоду.