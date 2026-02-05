В Балашихе молодой лось пытался проникнуть в многоэтажку

В Балашихе молодой лось пытался попасть в многоэтажный жилой дом. Попытку животного проникнуть в здание зафиксировала камера «Безопасного региона», рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

Инцидент произошел у одного из домов в ЖК «Изумрудный». У подъезда появился молодой лось, который, вероятно, искал укрытие от холода, а также пропитание.

«В гости к себе животное никто не пригласил, но, проявив гостеприимство, люди угостили кормом лесного обитателя. После непродолжительного общения лось спокойно удалился», — рассказали в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оздоровлении лесов в регионе.