В Балашихе на четверть завершили капремонт школы

На улице Агрогородок, 4а в деревне Черное городского округа Балашиха продолжается капитальный ремонт средней школы № 18, строительная готовность объекта превысила 25%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы более 60 человек и одна единица техники. Они ведут общестроительные и отделочные работы, осуществляют ремонт кровли.

Здание построили в 1968 году, его площадь превышает 6,7 тыс. кв. м. В нем проведут внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и сантехники и не только. Школу откроют к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.