В Балашихе на местном заводе провели экскурсию для участников СВО

В Балашихе в рамках проекта «Промышленный туризм» организовали экскурсию на местном предприятии для участников специальной военной операции. Об ее итогах рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, бойцы и их семьи ознакомились с работой завода «Криогенмаш», где разрабатывают и производят кислородные установки для черной металлургии.

Гостям показали производственный комплекс, а также рассказали о процессе создания и выпуска продукции, сотрудничеству завода и Ассоциации ветеранов СВО муниципалитета.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, как в области оказывают помощь участникам спецоперации и членам их семей.