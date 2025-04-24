В Балашихе на треть завершили капремонт дошкольного отделения первой гимназии

На улице Советская, д. 34 в Балашихе продолжается капитальный ремонт здания дошкольного отделения Гимназии № 1, стройготовность объекта достигла 34%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Строители ведут отделочные, кровельные и фасадные работы. Также подрядчик занимается устройством инженерных сетей — вентиляции, электроснабжения, ведет сантехнические работы», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, их планируют завершить в конце лета 2025 года. В рамках ремонта в здании площадью более 2,8 тыс. кв. м заменят все инженерные системы, модернизируют системы связи и видеонаблюдения, проведут фасадные, кровельные и другие работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.



