В Балашихе направили в суд дело мужчины, застрелившего знакомого из ружья

Балашихинская городская прокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве и укрывательстве преступления, возбужденное в отношении 59-летнего и 69-летнего местных жителей, в зависимости от роли и степени участия их обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 2 ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, один из обвиняемых вечером 13 марта 2025 года находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире на улице Текстильщиков в Балашихе, где в ходе конфликта выстрелил в ноги оппонента из охотничьего самозарядного гладкоствольного ружья. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

После этого мужчина обратился к другому жильцу квартиры с просьбой оказать ему помощь в сокрытии убийства. Ночью 14 марта 2025 года они вывезли труп на машине и спрятали его на участке лесистой местности. Их дело рассмотрит Балашихинский городской суд.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений.