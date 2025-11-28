В Балашихе назначили наказание мошенникам, обманувшим российскую певицу

Суд с учетом позиции государственного обвинителя Балашихинской городской прокуратуры признал виновными четырех участников организованной группы мошенников, которые обманули несколько граждан, в том числе российскую певицу. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Им назначили наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до семи лет, а также штрафы в размере от 900 тыс. до 1 млн рублей.

По данным ведомства, неизвестные с помощью технологии подмены номеров звонили жертвам под видом сотрудников правоохранительных органов, банков и госструктур, а подсудимые — получали и обналичивали похищенное.Таким образом они обманули и эстрадную певицу, ее убедили в необходимости перевести деньги на «безопасные счета» и провести якобы фиктивную сделку купли-продажи ее квартиры. Общий причиненный ущерб составил свыше 300 млн рублей.

Так аферисты хотели похитить 2,7 млн рублей у глухонемой пенсионерки из Одинцово и 9,4 млн — у жительницы Балашихи, однако последняя поняла, что ее обманывают, и обратилась в правоохранительные органы.