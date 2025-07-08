В Балашихе определили подрядчика капремонта детского сада при гимназии

В Балашихе в микрорайоне Купавна проведут капитальный ремонт детского сада при гимназии № 9, подрядчиком работ стало ООО «СК „Молния“». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети». Строителям предстоит обновить кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установить системы видеонаблюдения, благоустроить прилегающую территорию и не только. Открыть обновленное учреждение планируют в сентябре 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.