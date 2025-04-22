В Балашихе определили подрядчика строительства воспитательно-образовательного комплекса

ООО «ДАКОРП» станет подрядчиком проектирования и строительства воспитательно-образовательного комплекса в ЖК «Федурново» в Балашихе, работы завершат к осени 2028 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Комплекс будет состоять из школы на 275 мест и детского сада на 100 мест, работы пройдут в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Для детей обустроят учебные классы и групповые со спальнями и игровыми, спортивные залы, библиотеку, столовую с пищеблоком и не только. На прилегающей территории разместят игровые и спортивные площадки, места для отдыха и проведения мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.