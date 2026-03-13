В Балашихе открыли новое здание пожарно-спасательной части

В церемонии открытия депо приняли участие начальник ГУ МЧС России по Московской области Алексей Павлов, руководитель Главного управления гражданской защиты Московской области в ранге министра Сергей Самолевский, начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Мянсур Якубов, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи Сергей Юров.

Новое депо открыли на Летной улице. В нем обустроены рабочие кабинеты, учебный класс, комнаты для отдыха, помещения для хранения инвентаря, пожарных рукавов, сушки боевой одежды, раздевалка, спортзал, гараж, мастерская. Начальнику территориального управления Александру Квашневу вручили символический ключ от нового здания.

Как рассказал Квашнев, 202-я ПСЧ была создана в феврале 2005 года. Сейчас в штате подразделения 50 человек. Ежедневно на боевое дежурство заступают от 6 до 10 специалистов. Площадь района выезда составляет 83 кв. км. Это пять микрорайонов, где проживают более 100 тыс. человек и расположены 33 учреждения образования, шесть учреждений здравоохранения, 23 крупных предприятия торговли и четыре крупных промышленных предприятия.

