В Балашихе по требованию прокуратуры уволили чиновника в связи с утратой доверия

Балашихинская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции и потребовала уволить сотрудника государственного учреждения в связи с утратой доверия. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, бывший заместитель начальника отдела государственного бюджетного учреждения в 2023 году принимал участие в проведении сертификационных испытаний продукции коммерческой организации, а также был трудоустроен на условиях гражданско-правовых договоров в эту же организацию. Это позволило ему получить совокупный доход в размере 2 млн рублей. Работы были выполнены с использованием производственных ресурсов учреждения.

При этом чиновник не уведомил работодателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов. В связи с этим руководителю компании внесли представление – работника уволили с занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений.