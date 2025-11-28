В Балашихе почти наполовину достроили новую многопрофильную клинику

В микрорайоне Железнодорожный города Балашихи продолжается строительство многопрофильной клиники ГБУ МО «Балашихинская ЦРБ» площадью более 111 тыс. кв. м, стройготовность объекта достигла 42%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Работы проходят в рамках региональной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет областного бюджета. Строители выполняют устройство перегородок и ограждающих конструкций надземной части здания, витражное остекление, кровельные работы и не только, завершить возведение объекта планируют в 2027 году.

В здании появятся стационар, амбулаторное отделение, операционный блок, станция переливания крови. Помощь в учреждении будут получать сотни тысяч жителей Подмосковья. Общий планируемый штат клиники составит более 3,3 тыс. сотрудников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.