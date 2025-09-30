В Балашихе появится новое производство отопительного оборудования

В Балашихе началось строительство нового производственно-складского комплекса, где запустят производство сантехнического и отопительного оборудования, а также организуют склад готовой продукции. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Реализовать проект помогает Центр содействия строительству при правительстве Московской области. Площадь объекта составит более 20 тыс. кв. м, там будут выпускать фильтры, насосы, бойлеры, радиаторы и конвекторы. Продукция позволит заменить импортные аналоги и удовлетворить покупательский спрос на отопительное оборудование. Застройщик вложит в реализацию проекта 1,4 млрд рублей, запустить производство планируют в 2027 году. Это позволит создать почти 400 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.