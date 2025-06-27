В Балашихе полицейские задержали мужчину, который поджег лес

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области и МУ МВД России «Балашихинское» задержали 25-летнего жителя Балашихи, которого подозревают в уничтожении лесных насаждений. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что вместе со своим знакомым он подпалил сухую траву возле лесного массива вблизи коттеджного поселка Купавушка-2. Это привело к возникновению пожара площадью 600 кв. м, в результате которого были уничтожены березы и повреждены несколько сосен. Личность подозреваемого помогли установить записи с камер видеонаблюдения «Безопасный регион», его задержали по месту жительства в микрорайоне Заря.

Мужчина пояснил, что сделал это ради забавы. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 261 УК РФ, ему выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.