В Балашихе поставили на кадастр новый корпус в ЖК «Героев»

В жилом комплексе «Героев» в городском округе Балашиха поставили на кадастровый учет новый корпус 412. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

После постановки дома на кадастр дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. Площадь 17-этажного здания от компании «Главстрой Регионы» составила порядка 13,5 тыс. кв. м, в нем разместили 320 квартир с отделкой your choice различных планировок: от классических до евроформатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья.