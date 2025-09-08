В Балашихе построили еще один корпус в составе ЖК «Героев»

В микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха в составе жилого комплекса «Героев» завершилось строительство корпуса № 407, компании «Главстрой Регионы» уже выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию — началась выдача ключей. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В доме 17 этажей, он рассчитан на 623 квартиры общей площадью более 26,5 тыс. кв. м. На первых этажах запланированы помещения для магазинов, кафе и других сервисов. На территории ЖК уже работают два детских сада для 470 воспитанников, 1 сентября открылась школа на 1320 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.