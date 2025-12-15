В Балашихе построят детский сад в составе ЖК «Новая Алексеевская роща»

В Балашихе в ЖК «Новая Алексеевская роща» от девелопера ГК «Гранель» возведут детский сад, рассчитанный на 250 мест. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строители завершают устройство дорожного покрытия на прилегающей территории и подключение оборудования прачечной и пищеблока. В здании три этажа, его площадь превышает 3,4 тыс. кв. м. В нем разместят 10 групповых ячеек с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями, кружковые, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок с процедурной и не только. На прилегающей территории проведут озеленение, обустроят спортивные и детские площадки, установят теневые навесы и организуют специальную зону для колясок и санок.

