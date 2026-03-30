В Балашихе построят поликлинику в ЖК «Новая Алексеевская роща»

В ЖК «Новая Алексеевская роща» городского округа Балашиха возводят поликлинику на 400 посещений в смену, ГК «Гранель» реализует соцобъект в рамках комплексного развития территорий. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Специалисты завершают устройство гидроизоляции основания фундамента. Площадь учреждения составляет более 5,5 тыс. кв. м, там будут оказывать помощь врачи общей практики и узкопрофильные специалисты: хирург, оториноларинголог, невролог, эндокринолог, уролог и другие. Для пациентов обустроят блоки первичного приема, кабинеты врачей общей практики с манипуляционными, терапевтическое отделение, служебно-бытовые помещения и не только.

На территории ЖК также возведут школу, уже открыта плоскостная парковка на 500 машино-мест — первой очереди автомобильной стоянки. Там также появятся детские игровые площадки, площадки для занятий спортом, зоны для спокойного отдыха.

