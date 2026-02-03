В Балашихе приступили к устройству ригеля на путепроводе у станции Черное

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали о ходе строительства путепровода у железнодорожной станции Черное в Балашихе. Объект достроят в третьем квартале 2028 года.

На объекте началось устройство ригеля на опорах сооружения. Также продолжается бурение и бетонирование буронабивных свай и разработка грунта.

Протяженность объекта превысит 2 км, в том числе протяженность путепровода составит 308 м. Объект будет двухполосным. Он свяжет Восточное и Носовихинское шоссе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе все больше людей пересаживается с личного транспорта на общественный.