В Балашихе пройдет областной фестиваль патриотической песни «Звезда Отечества»

В воскресенье, 15 февраля, в Культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера» Балашихи состоится Московский областной фестиваль-конкурс патриотической песни «Звезда Отечества», приуроченный ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Вход для зрителей свободный. Участниками очного этапа станут около 100 солистов, ансамблей и хоровых коллективов из 25 муниципалитетов области в возрасте от 10 до 65 лет. Их выступления оценит жюри под председательством декана факультета музыкального искусства МГИК, доктора педагогических наук, профессора Натальи Ануфриевой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

*Возрастное ограничение 0+