В Балашихе проконтролируют установление обстоятельств дела о нападении на 11-летнего скейтера

Инцидент произошел 2 августа примерно в 18:00 вблизи дома на улице Заречной — 11-летний мальчик катался там на скейтборде в сопровождении мамы. Когда он проезжал мимо незнакомой женщины, он притормозил, чтобы ее не задеть, однако та развернулась, плюнула в него, нанесла удар ногой по спине и скрылась. Прокуратура также взяла на контроль привлечение правонарушительницы к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).