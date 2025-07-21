В Балашихе прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств факта наезда электровелосипеда на ребенка

Балашихинская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств травмирования ребенка в результате наезда электровелосипеда, которое произошло вечером 18 июля 2025 года. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, мужчина ехал на электровелосипеде на шоссе Энтузиастов в Балашихе, когда сбил девятилетнего ребенка. Ему оказали медицинскую помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Городская прокуратура также взяла под контроль привлечение водителя к установленной законом ответственности.

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